‘Zoon van De Hakkelaar veroordeeld in xtc-zaak’

Postpunten

De drugs werden in honden- en kattenvoer verpakt. Leden van de organisatie reden met die pakketten naar onbemande postpunten in Duitsland van waaruit ze werden verzonden naar adressen van klanten in Europa.

Op 29 november 2021 rolde de recherche het netwerk op. René F. (39) uit Roermond is de hoofdverdachte in de zaak. Hij heeft negen jaar cel gekregen, en verder moet hij nog 487 celstraf uitzitten van een oude straf.

Octopus

Johan V. kreeg in de jaren negentig 5,5 jaar gevangenisstraf voor het smokkelen van hasj uit Pakistan. Die veroordeling kwam vooral tot stand door de verklaring van een Indiase kroongetuige die opereerde vanuit Antwerpen, en ook handelde in hasj, en in diamanten.