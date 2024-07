Zoon van Ridouan Taghi uitgeleverd door Dubai | Overgevlogen met gehuurde jet

Connect on Linked in

Faissal Taghi, de 23-jarige zoon van de tot levenslang veroordeelde Ridouan Taghi is vrijdagavond met een gehuurde jet overgebracht vanuit Dubai naar Nederland. Hij wordt ervan verdacht de criminele activiteiten van zijn vader te hebben voortgezet. Faissal Taghi werd in augustus vorig jaar al aangehouden in de Verenigde Arabische Emiraten.

Door Joost van der Wegen

Gesignaleerd

Het Openbaar Ministerie laat vrijdagavond weten dat de autoriteiten in Dubai twee verdachten hebben uitgeleverd aan Nederland. Het gaat volgens een bericht van het OM om twee mannen van 23 en 46 jaar oud die internationaal gesignaleerd stonden.

De 23-jarige man, laat justitie weten, werd in augustus 2023 in Dubai aangehouden op verzoek van het Landelijk Parket. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezig houdt met de internationale handel in verdovende middelen, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven.

Diverse media melden dat het om Faissal Taghi gaat, de zoon van Ridouan Taghi. De leeftijd, het moment van de aanhouding in Dubai, en de aanklacht die het OM beschrijft, komen overeen met de situatie van de 23-jarige oudste zoon van Ridouan Taghi.

Tegelijkertijd leverde Dubai ook een vanwege drugshandel gezochte Nederlander uit, Romeo van K. Ook hij zat vrijdag in het toestel waarmee Faissal Taghi naar Nederland werd gevlogen. Dit weet De Telegraaf te melden.

Voortzetten

De arrestatie vorig jaar van Faissal Taghi vond plaats op verzoek van Nederland. Hij wordt door de politie en het Openbaar Ministerie verdacht van het voortzetten van de criminele activiteiten van zijn vader vanuit Dubai.

De Verenigde Arabische Emiraten, waar Dubai onder valt, namen na de aanhouding van Faissal Taghi een Nederlands uitleveringsverzoek in behandeling. Nederland heeft sinds 1 augustus 2023 met de VAE verdragen voor wederzijdse rechtshulp in strafzaken en uitlevering.

Overleg

De Nederlandse opsporingsdiensten voerden daarover al enkele jaren overleg met de politie in Dubai. Die gesprekken kwamen op gang nadat volgens justitie in Italië zou blijken dat de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale in 2021 per vrachtwagen 2,5 miljoen euro cash zou hebben laten bezorgen aan Taghi’s oudste zoon. Imperiale en Taghi’s oudste zoon zouden over dat geldtransport hebben gechat.

Drugsgeld

De recherche brengt Faissal Taghi in verband met het Amsterdamse platenlabel El Chapo Productions. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat met dat label drugsgeld is witgewassen.

Aanwijzingen hiervoor zijn aan het licht gekomen door analyse van door de politie gekraakte chats van de versleutelde berichtendienst Ennetcom, die in 2016 door de politie werd gehackt.