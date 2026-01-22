Zowel in Rotterdam als Antwerpen veel meer cannabis ingevoerd

Creatievere smokkelroutes Volgens de douane wijst dit op een verschuiving in de werkwijze en keuzes van criminele organisaties, die steeds creatievere methoden gebruiken om cocaïne Europa binnen te brengen en zich deels lijken te richten op cannabis.

De Douane wijst erop dat er maar een deel van de invoer van drugs wordt gepakt. Cocaïne bereikt Nederland volgens haar via steeds nieuwe routes en ingenieuze smokkelmethoden. Zo wordt de drug verwerkt in onder meer houtskool, kleding, karton en andere dragers, en chemisch gecamoufleerd om detectie te voorkomen, zoals ook het Openbaar Ministerie deze week naar buiten bracht. In sommige gevallen is detectie vrijwel onmogelijk.

In Nederland werden in 2025 tien kleinschalige cocaïnewasserijen ontmanteld, waar de drug werd teruggewonnen uit de materialen waarin die was ingewassen. Dat waren er twee meer dan in 2024. Onder de aangetroffen locaties was ook een woning aan het Amsterdamse Oosterpark.

Canada

Een belangrijke factor in de sterke stijging van de cannabisvangsten is volgens de Douane de legalisering van cannabisteelt in Canada en in sommige staten van de Verenigde Staten. Die heeft daar geleid tot overproductie. Een groot deel van de verfijnde cannabis die vanuit Canada naar Nederland wordt gebracht, is niet bedoeld voor de Nederlandse markt, maar voor doorvoer naar andere landen in Europa.

Verschillen tussen havens

In de Nederlandse havens werd in 2025 aanzienlijk minder cocaïne gevonden. In Rotterdam ging het om 11.500 kilo, tegen 26.000 kilo in 2024. In Vlissingen daalde de vangst van 9600 naar 7000 kilo. In Antwerpen daarentegen steeg de onderschepte hoeveelheid naar 55.000 kilo.

In de haven van Amsterdam werden voor het eerst twee grotere partijen cocaïne aangetroffen, samen goed voor circa 4700 kilo. Die waren verstopt in hout afkomstig uit West-Afrika.

Op Schiphol werd in 2025 in totaal 230 kilo cocaïne aangetroffen in bagage van reizigers, tegen 660 kilo in 2024. In de luchtvracht ging het om 540 kilo, tegenover 1800 kilo een jaar eerder. De douane wijst daarnaast op het risico dat drugs via privévliegtuigen worden ingevoerd, waarop minder toezicht is.

Barrières werpen effect af

Volgens de Douane lijken scherpere maatregelen effect te hebben. Er worden minder vangsten gedaan en de partijen die wel worden onderschept, zijn gemiddeld kleiner. De tijd dat cocaïne vooral werd ingevoerd in dekladingen van bananen of ander tropisch fruit is voorbij. De drug wordt nu aangetroffen in een veel grotere variatie aan ladingen, waaronder kunststof avocado’s, knolgewassen en zelfs komijnzaad.

Cocaïne komt nu steeds vaker Europa binnen via West-Afrika. Ook worden cocaplanten niet alleen meer verbouwd in traditionele productielanden als Colombia, Bolivia en Peru, maar ook in andere landen, zoals Guatemala.

De Douane wil in de havens de aankondigingstijd voor controles terugbrengen van 72 naar 24 uur, om uithalers minder ruimte te geven. Ook wordt ingezet op het direct scannen van containers na aankomst vanuit Zuid-Amerika.

55 ton cocaïne

De Belgische douane heeft in 2025 in de haven van Antwerpen ongeveer 55 ton cocaïne in beslag genomen in containers afkomstig uit Zuid-Amerika. Dat heeft de FOD Financiën woensdag bekendgemaakt. De vangst ligt hoger dan in 2024, toen 44 ton cocaïne werd onderschept, maar blijft ver onder het recordjaar 2023, waarin meer dan 120 ton werd gevonden.

Naast cocaïne ziet de Belgische douane een sterke toename van de inbeslagname van cannabis. De marihuanavangsten stegen van bijna 5 ton in 2024 naar meer dan 20 ton in 2025. Het grootste deel van die cannabis is afkomstig uit Canada, waar de teelt is gelegaliseerd en sprake is van structurele overproductie.