Zuid-Amerikaanse topcrimineel op vrije voeten in Spanje

Veiligheid Volgens Spaanse en Ecuadoraanse media is Alcívar op 29 december 2025 vrijgelaten, nadat de periode afliep waarin Ecuador een garantie moest leveren over zijn veiligheid in de Ecuadoraanse gevangenis. De Spaanse rechter had de uitlevering eerder toegestaan, maar onder die expliciete voorwaarde.

De Audiencia Nacional had Ecuador een termijn van drie maanden gegeven om concreet te onderbouwen welke beschermingsmaatregelen Ecuador kan bieden, in lijn met internationale mensenrechtennormen. Omdat Spanje zegt die onderbouwing niet binnen de deadline te hebben ontvangen, moest de rechtbank hem volgens de procedure laten gaan, aldus onder meer persbureau Reuters.

Geweld

De Spaanse rechter heeft gewezen op de crisis in het gevangeniswezen in Ecuador, waar geweld aan de orde van de dag is, waardoor de laatste jaren honderden gedetineerden zijn omgekomen.

Spanje heeft in de overeenkomst over de uitlevering gevraagd om speciale maatregelen in lijn met aanbevelingen van de Inter-Amerikaanse mensenrechtencommissie (CIDH) over bescherming van leven en integriteit van gedetineerden.

Diplomatiek protest

De Ecuadoraanse minister van Binnenlandse Zaken John Reimberg betwist de Spaanse lezing en zegt dat de garanties al op 12 juni 2025 zijn verstuurd, waarna Spanje zou zijn blijven vragen om aanvullende informatie. In Ecuador is via Buitenlandse Zaken een protestnota richting Madrid aangekondigd/ingediend.

Reimberg zegt verder dat Negro Willy voor Spanje een veiligheidsrisico is omdat hij in dat land criminele inkomstenbronnen kan zoeken.

“Negro Willy”?

Alcívar geldt in Ecuador als een kopstuk van Los Tiguerones. In de aanklachten wordt hij gelinkt aan geweldsdelicten en aan de live-aanval op TC Televisión in Guayaquil op 9 januari 2024. Dat was een kantelpunt in het land: president Daniel Noboa riep daarna een intern gewapend conflict uit en bestempelde bendes als terroristische organisaties.

In Ecuadoraanse media wordt geschreven dat Alcívar de aanval op TC Televisión op afstand zou hebben aangestuurd (via een videoverbinding), vanuit Spanje.

Alcívar moet na vrijlating in Spanje blijven en zich regelmatig melden bij de autoriteiten, maar staat niet onder elektronisch toezicht.

Zijn broer Alex Iván (alias “Ronco”) werd tegelijk in Spanje aangehouden. Of hij nu ook op vrije voeten is, blijft onduidelijk.