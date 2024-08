Zwaar explosief gevonden in auto, vier personen opgepakt (UPDATE)

Connect on Linked in

In Rotterdam-Zuid is in de nacht van maandag op dinsdag in een auto een explosief gevonden. Vier inzittenden zijn gearresteerd. In Oegstgeest was de afgelopen nacht een explosie.

(Beeld: MediaTV)

Hard achteruit

De aanhoudingen in Rotterdam-Zuid gebeurden nadat agenten op straat een melding onderzochten. De inzittenden van een gehuurde auto van Mywheels die de straat inreed schrokken kennelijk van de aanwezigheid van de politie. De auto reed hard achteruit en ramde daarbij een geparkeerde auto. Daarna probeerde de Mywheels-auto weg te komen, maar verderop, op de Beijerlandsestraat, hielden de agenten de auto staande. De vier inzittende werden aangehouden.

Kofferbak

In de kofferbak van de auto werd een zwaar explosief aangetroffen samen met meerdere 1,5 liter flessen van plastic met daarin een brandbare vloeistof.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is ter plaatse geweest om het explosief te ontmantelen en de forensische opsporing van de politie heeft sporen veilig gesteld.

Molotov-cocktail

Bij een ander incident in Rotterdam-Zuid is een kleine brand ontstaan. Dat gebeurde aan de Wolphaertsbocht rond 01.35. Er was daar een explosief aangestoken dat niet afging. Er zijn sporen veiliggesteld, onder meer een fles met brandbare vloeistof, ofwel een Molotov-cocktail.

Aan de Javastraat in Oegstgeest is rond 02.45 een explosie geweest. Er raakte niemand gewond en er ontstond geen brand. Wel is de woning beschadigd geraakt. Over een dader is niets bekend geworden.