Zwaar explosief gevonden in bij huis in Voorhout

(Beeld uit archief)

Schubertlaan

Zaterdag december werd er kort na middernacht een explosief tot ontploffing gebracht bij een woning aan de Schubertlaan in Leiden. De nacht erop ontplofte er een explosief bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Rijksstraatweg in Sassenheim.

In de nacht van maandag op dinsdag december werd er een explosief aangetroffen bij een woning aan de Narcis in Voorhout. De EOD kwam ter plaatse om het onschadelijk te maken. Dat betekent dat er geen sprake was van een zelfgemaakte bom van Cobra’s of flitspoeder, maar van een zwaarder explosief. Er was op dat moment niemand in de woning aanwezig.

Dreiging

De politie gaat denkt dat er een verband is tussen de zaken.

Om deze reden was de woning in Voorhout al op maandagavond 23 december gesloten door de burgemeester van de gemeente Teylingen. Er is een dreiging op dat pand. Er zijn volgens de politie zichtbare en onzichtbare maatregelen getroffen.