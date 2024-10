Zwaargewonde bij schietpartij in Gronings café, dader voortvluchtig

De schietpartij vond plaats in café Vinkhuizen Bar aan de Siersteenlaan. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het schietincident. Er is nog niemand aangehouden.



De politie heeft via Burgernet een signalement van de dader bekendgemaakt. Het gaat om een 40-jarige man van vermoedelijk Turkse afkomst. Hij heeft kort zwart haar, draagt een donkerkleurig joggingpak en een donkerblauw shirt. Ook had hij een zwart petje op en droeg hij een heuptasje.