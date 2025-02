8 februari 2025

Zwaargewonde bij schietpartij in Rotterdam-Crooswijk

In Rotterdam is zaterdagavond een zwaargewonde gevallen bij een schietpartij. Dat gebeurde rond 18.27 op de Pootstraat in Rotterdam-Crooswijk. Toen de politie arriveerde stond er een Audi met draaiende motor, die flinke schade had opgelopen.