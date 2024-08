Zwaargewonde bij schietpartij in Rotterdam-Zuid, jonge schutter voortvluchtig

Connect on Linked in

Bij een schietpartij aan de Sluiskreek in Rotterdam-IJsselmonde is maandagavond rond 18.50 een man neergeschoten. Het zwaargewonde slachtoffer is door ambulancepersoneel gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De schutter is voortvluchtig.

(Beeld: Media-TV)

De plaats delict is afgezet voor sporenonderzoek. Op foto’s is een fiets te zien die op straat ligt. Of deze van het slachtoffer is, is nog onduidelijk.

Signalement

De politie heeft een bericht verspreid via Burgernet. De verdachte is een donkergetinte jongen van ongeveer 15 jaar. Hij heeft een zwart shirt en draagt een zwarte broek en zwarte pet.

Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Ook over een motief voor de schietpartij is nog niets bekend.