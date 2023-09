Zwaargewonde door schietpartij in Rotterdam

Connect on Linked in

Bij een schietincident in een café in Rotterdam-Zuid is in de nacht van zaterdag op zondag iemand zwaargewond geraakt. De politie meldt dat het slachtoffer naar een ziekenhuis is gebracht.

(Beeld MediaTV)

Zes aanhoudingen

De schietpartij gebeurde in de Sint-Andriesstraat in de wijk Feijenoord, rond 02.30. Er zijn zes mensen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij het incident. Een van hen is lichtgewond.

Auto

Vier van de verdachten zijn opgepakt in het café zelf. Twee anderen zijn in een auto aangehouden.

De politie is een groot onderzoek begonnen naar de toedracht.