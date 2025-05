Zwaargewonde Portugees op straat slachtoffer van misdrijf

De man werd met een traumahelikopter naar een ziekenhuis overgebracht.

Dinsdagochtend maakte de politie bekend dat het slachtoffer een 57-jarige man uit Portugal is, die slachtoffer is geworden van een geweldsmisdrijf. Forensische specialisten hebben in de Nieuwstraat onderzoek gedaan.

Over de mogelijke dader of daders is niets bekend geworden.