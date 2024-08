Zware explosie bij autobedrijf in Vlaardingen

Connect on Linked in

Bij een autobedrijf aan de 3e Industriestraat in Vlaardingen heeft zondagnacht rond 01.30 een explosie plaatsgevonden. De gevel van het pand liep daardoor flinke schade op. Niemand raakte gewond.

(Beeld: JBMedia)

De straat ligt bezaaid met glas. Ook van enkele panden rondom zijn de ruiten eruit gesprongen. Op bewakingsbeelden zou te zien zijn dat iemand een explosief bij de deur neerleg en wegrent, waarna een grote vuurbal ontstaat. In het bedrijfspand ontstond rook. De brandweer kwam met spoed ter plaatse, maar hoefde de brand niet te blussen.

Auto in brand

Na de explosie hebben meerdere getuigen een zilveren Volkswagen zien wegrijden. Zo’n auto ging een uurtje later in vlammen op aan de Broekpolderweg in Vlaardingen. De politie onderzoekt of er een verband is.

De forensische opsporing heeft onderzoek gedaan. Over een aanleiding voor de ontploffing is nog niets bekend.