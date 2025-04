Zware straf voor mishandeling Tamara Elbaz (UPDATE)

Amsterdam-Zuid V. zat tot nu toe vast in voorlopige hechtenis.

In september 2024 werd Elbaz (42) in Amsterdam-Zuid op straat door in ieder geval vier jonge mannen in elkaar geschopt en geslagen terwijl haar 4-jarig zoontje in de auto zat. V. heeft deze jongens de opdracht hebben gegeven via Snapchat. Hij kende het slachtoffer niet.

Elbaz hield er een hersenschudding aan over.

Vier minderjarigen komen achter gesloten deuren voor de rechtbank voor de mishandeling.

Zware straf

Uitgangspunt bij een zware mishandeling is een straf van zes maanden cel. Maar de rechtbank is in dit geval van oordeel dat de buitengewone ernst van het strafbare feit aanleiding is om naar boven af te wijken, en komt tot meer dan het dubbele aan onvoorwaardelijke straf.

Opdrachtgever

V. heeft gezegd dat hij op straat door iemand was aangesproken die hem de opdracht had gegeven, maar niet wie dat was. Voor Tamara Elbaz is dit laatste vervelend, zij zegt geen idee te hebben wie haar iets aan wilde doen.

Vuriano V. heeft gezegd spijt te hebben, en het voor het geld te hebben gedaan.

Het Openbaar Ministerie zegt inmiddels een opdrachtgever in beeld te hebben die Vuriano V. zou hebben ingeschakeld, die is nog niet aangehouden.

Zie het vonnis.