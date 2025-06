Zwarte Cobra’ wil 3 miljoen euro van de Staat

Onterecht

Volgens zijn advocaat, mr. Mark Teurlings, is R. meer dan dertig jaar onterecht verdacht en vervolgd. Hij zou daardoor maatschappelijk buitengesloten zijn en gestigmatiseerd, terwijl hij nooit is veroordeeld voor een gewelds- of levensdelict. Op 22 april 2025 sprak het gerechtshof in Amsterdam hem volledig vrij.