27 januari 2026
Zweden wil strafrecht invoeren voor kinderen vanaf 13 jaar
Zweden wil kinderen al vanaf 13 jaar strafrechtelijk vervolgbaar maken voor de zwaarste misdrijven. Met het voorstel wil de regering het escalerende bendegeweld tegengaan, waarbij steeds vaker zeer jonge kinderen worden ingezet voor schietpartijen, bomaanslagen en liquidaties. Nu kunnen minderjarigen onder de 15 jaar in Zweden niet tot gevangenisstraf worden veroordeeld, wat volgens politie en justitie door criminele netwerken bewust wordt uitgebuit.