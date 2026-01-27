 Meteen naar de content
27 januari 2026

Zweden wil strafrecht invoeren voor kinderen vanaf 13 jaar

Zweden wil kinderen al vanaf 13 jaar strafrechtelijk vervolgbaar maken voor de zwaarste misdrijven. Met het voorstel wil de regering het escalerende bendegeweld tegengaan, waarbij steeds vaker zeer jonge kinderen worden ingezet voor schietpartijen, bomaanslagen en liquidaties. Nu kunnen minderjarigen onder de 15 jaar in Zweden niet tot gevangenisstraf worden veroordeeld, wat volgens politie en justitie door criminele netwerken bewust wordt uitgebuit.

Laatste Nieuws

Uitvoerders

Zweden kampt al meer dan tien jaar met een sterke toename van geweld tussen criminele organisaties. Daarbij worden volgens de politie kinderen van 13 en 14 jaar geronseld om geweldsdelicten te plegen, juist omdat ze weten dat hen bij arrestatie geen celstraf boven het hoofd hangt. In 2024 en 2025 werd het land opgeschrikt door een reeks schietpartijen en explosies, waaronder meerdere dodelijke incidenten in woonwijken. In oktober werd een 13-jarige jongen opgepakt wegens een schietpartij waarbij een groep mensen gewond raakte.

