Zweden wil strafrecht invoeren voor kinderen vanaf 13 jaar

Uitvoerders

Zweden kampt al meer dan tien jaar met een sterke toename van geweld tussen criminele organisaties. Daarbij worden volgens de politie kinderen van 13 en 14 jaar geronseld om geweldsdelicten te plegen, juist omdat ze weten dat hen bij arrestatie geen celstraf boven het hoofd hangt. In 2024 en 2025 werd het land opgeschrikt door een reeks schietpartijen en explosies, waaronder meerdere dodelijke incidenten in woonwijken. In oktober werd een 13-jarige jongen opgepakt wegens een schietpartij waarbij een groep mensen gewond raakte.