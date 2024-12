Zweedse gangsterrapper Gaboro (24) doodgeschoten terwijl schutter liquidatie filmt (VIDEO)

De politie werd donderdagavond rond 20.00 gealarmeerd over een schietpartij in een parkeergarage in Norrköping. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen ze een zwaargewonde man aan. Het bleek te gaan om Ninos Khouri, alias rapper Gaboro. Hij werd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij enkele uren later overleed.

Genadeloos

Op een shockerende video van 19 seconden die de schutter heeft gemaakt en op sociale media is verschenen, is te zien dat Gaboro in een parkeerplaats van een afstand zeker zes keer wordt beschoten. Hij probeert te ontsnappen, maar raakt gewond en valt neer op de grond, terwijl hij in het Zweeds smeekt voor zijn leven. Daarna maakt de schutter het karwei van zeer dichtbij af met vijf kogels.

Bende

Volgens de Zweedse politie zijn er nog geen arrestaties verricht en gaat de zoektocht naar de schutter door. Volgens de lokale krant Expressen was Gaboro veroordeeld voor kleine drugsdelicten en had hij banden met een bende. De politie gaat er vanuit dat het motief voor de afrekening verband houdt met bende-gerelateerd drugsgeweld.

Gaboro was onder andere getuige van een moord in een restaurant in 2023. De Zweedse politie vermoedt dat de rapper een rol speelde in gangstergeweld tussen twee rivaliserende bendes in de stad Norrköping.

Nummers van Gaboro hebben miljoenen streams op Spotify.

Eerdere liquidaties

Een half jaar geleden werd de bekroonde Zweedse rapper C.Gambino (26) doodgeschoten in Göteborg. De rapper zou door onbekenden zijn opgewacht toen hij de parkeergarage uit wilde rijden en vervolgens zijn neergeschoten.

In oktober 2021 werd de Zweedse gangsterrapper Einár (19) doodgeschoten in Stockholm. Hij werd al langere tijd bedreigd.