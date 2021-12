1.000 kilo cocaïne in bedrijfspand Rotterdam-West

Connect on Linked in

In een onderzoek naar drugshandel heeft de politie donderdag ongeveer 1.000 kilo cocaïne aangetroffen in een bedrijfspand aan de Abraham van Stolkweg in Rotterdam-West. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

De partij cocaïne die in het bedrijfspand werd aangetroffen is in beslag genomen en door de politie vernietigd. De gemeente Rotterdam onderzoekt de mogelijkheden om het bedrijfspand bestuurlijk te sluiten.

Eerdere incidenten

Het is niet de eerste keer dat de Abraham van Stolkweg negatief in het nieuws komt. In september dit jaar startte de politie een groot onderzoek naar een schietpartij aan de Abraham van Stolkweg. Onder een viaduct werden ongeveer 20 kogelhulzen uit een semi-automatisch vuurwapen gevonden. Er werden geen verdachten en gewonden aangetroffen, een motief was onduidelijk.

In mei 2020 raakten een 19-jarige man uit Krimpen aan den IJssel en een 20-jarige Rotterdammer gewond bij een schietpartij in dezelfde straat. Twee verdachten van 16 en 17 werden snel aangehouden. Het ging mogelijk om een beroving.