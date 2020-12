1.064 kilo cocaïne onderschept in Rotterdamse haven

Connect on Linked in

De Douane heeft donderdag en vrijdag tijdens verschillende controles twee partijen cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Het gaat in totaal om 1.064 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 79 miljoen euro. De Douane en zeehavenpolitie hebben drie mannen opgepakt van 22, 24 en 32 uit Rotterdam, Bergambacht en Gouda.

De drie verdachten werden donderdag aangehouden nadat ze op de vlucht sloegen toen ze werden gezien op het terrein van ECT Delta. Ze zouden op het haventerrein zijn geweest voor een container geladen met potjes paprika’s. Naast de potjes trof de Douane ook 106 kilo cocaïne aan. De container was afkomstig uit Peru en was bestemd voor een bedrijf in Duitsland.

Tijdens een controle die vrijdag plaatsvond heeft de Douane een partij van 958 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een container geladen met bananen. De container was aangekomen met een zeeschip uit Costa Rica. De lading was bestemd voor een bedrijf in Bazel.

De twee bedrijven hebben vermoedelijk niets met de cocaïnesmokkel te maken.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaken verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.