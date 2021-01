1.069 kilo cocaïne aangetroffen tussen bier en oldtimers

Print This Post

Tijdens verschillende controles in de Rotterdamse haven heeft de Douane vrijdag tussen dozen bier en oldtimers twee partijen cocaïne onderschept. Het gaat in totaal om 1.069 kilo met een straatwaarde van ruim 80 miljoen euro.

De eerste partij van 839 kilo coke zat verstopt in een container geladen met twee oude Volkswagen-busjes en kwam uit Brazilië. De ontvanger van de oldtimers heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken.

Even later troffen douaniers een partij van 230 kilo cocaïne aan in een container geladen met dozen bier. Omdat ook ongebrande noten werden aangetroffen tussen de drugs startte het HARC-team een onderzoek.

Daaruit blijkt dat vermoedelijk gebruik is gemaakt van de switchmethode. Elders op het haventerrein werd een container aangetroffen geladen met ongebrande noten uit Argentinië. De container met de ongebrande noten lijkt te zijn gebruikt om de drugs naar Nederland te brengen. De lading was bestemd voor een bedrijf in Rusland, het bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaken verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.