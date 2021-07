1 miljoen euro cash gevonden in vrachtauto bij Oirschot

Connect on Linked in

Politieagenten hebben op 25 juni bij een controle van een vrachtauto op de A58 vlakbij Oirschot 1 miljoen euro aan contanten gevonden in een kartonnen doos. Het geld is in beslag genomen. Een 57-jarige man uit Boxtel en een 55-jarige Rotterdammer die in de vrachtauto zaten zijn aangehouden als verdachten.

De politie Oost-Brabant meldt donderdag dat het de 57-jarige man op het spoor kwam tijdens een lopend onderzoek. In het voertuig waar hij zat werd ook een 55-jarige man uit Rotterdam aangetroffen. Tijdens de doorzoeking van de vrachtwagen stuitte de politie op een doos met daarin de 1 miljoen euro cash geld.

Beide mannen konden geen logische verklaring geven hoe dit geld was verdiend, waarna het hele bedrag in beslag is genomen. De Boxtelnaar is aangehouden op verdenking van witwassen en drugshandel. De rol van de Rotterdammer is nog onduidelijk, aldus de politie.

De twee verdachten zijn na verhoor vrijgelaten in afwachting van nader onderzoek.