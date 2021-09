10 jaar cel geëist voor gewelddadige overval en schietpartij

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft tien jaar cel geëist tegen de 38-jarige Groninger O.U.. Hij wordt ervan verdacht op oudejaarsavond 2019 een woningoverval te hebben gepleegd waarbij hij een doorgeladen pistool op een tienjarige jongetje richtte en diens moeder in haar voet schoot. Bij een ander incident, in oktober 2020, zou hij gericht en met vooropgezet plan een man hebben beschoten.

De woningoverval vond plaats aan de Torenstraat in Hoogezand. Op oudejaarsavond viel omstreeks 21.45 een man met een bivakmuts en gewapend met een vuurwapen een woning binnen waar op dat moment verschillende mensen de jaarwisseling vierden. Hij eiste geld. Om zijn eisen kracht bij te zetten schoot hij eenmaal in het plafond.

Zuigfles

Het tienjarige jongetje gooide daarop de zuigfles met melk van zijn éénjarige zusje tegen het hoofd van de gewapende man. Die richtte vervolgens zijn pistool op het jochie. Daarna schoot hij in de keukenvloer in de richting van twee vrouwen. Daarbij werd de moeder van het jongetje in haar voet geraakt. De vrouw is nog altijd verminderd mobiel. De overvaller vluchtte vervolgens zonder buit.

Getuige

In februari 2020 werd in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaak. Een aantal maanden later meldde een getuige dat de getoonde verdachte hem deed denken aan zijn zakencompagnon, met wie hij samen een bedrijf runde. Hun gezamenlijke bedrijf grenst aan het erf van de woning waar de overval plaats had.

Kogels

In een la in het bedrijf werd een overall gevonden die sterke gelijkenis vertoont met de kleding die de overvaller op oudejaarsavond droeg. In de bestelbus van de verdachte werd bovendien een vuurwapen gevonden waarmee de kogels in de woning waarschijnlijk zijn afgevuurd. De 38-jarige Groninger werd daarop op 10 november 2020 aangehouden.

Enkele weken voor zijn aanhouding zou O.U. ook betrokken zijn geweest bij een andere schietpartij. Op 20 oktober 2020 om 20.33 meldde een man bij de politie dat hij kort daarvoor was beschoten. Het slachtoffer was naar het balkon van zijn woning op de tweede etage van een appartementencomplex in Groningen gelopen om te kijken wie er had aangebeld toen er plots twee schoten werden gelost door een man beneden op de grond.

Sauna

Onderzoek leidde al snel naar O.U. omdat er al langer een conflict speelde tussen verdachte en slachtoffer, waarbij meldingen en aangiften waren gedaan. Mogelijk was de directe aanleiding voor de schietpartij een melding geweest aan de vereniging van eigenaren van het appartementencomplex dat de verdachte een sauna had gemetseld in een gemeenschappelijke kelder.

Masker

O.U. bekende dat hij het slachtoffer had beschoten. Volgens hem gebeurde dat in een woedeaanval nadat het slachtoffer een brandende sigaret op zijn hoofd had gegooid. Volgens het Openbaar Ministerie is er echter sprake van voorbedachte rade. De officier van justitie: ‘Er is geen enkele steun in het dossier voor de verklaring van verdachte dat er een sigaret op zijn hoofd werd gegooid, wel steun voor een geplande actie. De verdachte belde eerst aan, droeg een masker, had zijn bestelbus bewust verderop geparkeerd en fietste na het schieten naar zijn auto. Vervolgens reed hij naar zijn bedrijf, waar hij de bestelbus en uiteindelijk ook de fiets stalde.’ Ook op een handvat van de fiets zijn schotresten gevonden.

Fraude

O.U. blijkt eerder in Nederland te hebben geleefd onder een valse identiteit. Na een veroordeling vanwege een eerdere woningoverval is hij ongewenst verklaard. Daarna is hij onder een nieuwe identiteit genaturaliseerd. Zijn Nederlanderschap is ingetrokken vanwege fraude. Tegen die beschikking kan de verdachte nog in bezwaar.