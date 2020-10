10 jaar cel voor liquidatiepoging in parkeergarage Amsterdam-Zuidoost

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag een 33-jarige man veroordeeld tot 10 jaar celstraf voor een moordpoging en wapenbezit. De verdachte schoot op 10 januari 2019 in een parkeergarage in de Bijlmer een man in zijn rug. Een 22-jarige man die de hoofdverdachte hielp, krijgt 4 jaar cel.

Zwaar letsel

Het slachtoffer liep op de bewuste avond na een bezoek aan de sportschool naar een vlakbij gelegen parkeergarage aan de Karspeldreef toen hij werd beschoten door de 33-jarige man. Hij liep vervolgens terug naar de balie van de naastgelegen sportschool en zakte daar in elkaar. Hij liep zwaar lichamelijk letsel op.

Beeldbellen

Volgens het OM werd het slachtoffer in de sportschool voortdurend in de gaten gehouden door de 22-jarige medeverdachte die ook in de sportschool aanwezig was. Hij was tevens veelvuldig aan het beeldbellen, waarbij hij zijn telefoon ook op het slachtoffer richtte. Uit het dossier blijkt dat de verdachte al langer de bedoeling had het slachtoffer om te brengen en daartoe al eerder een poging had ondernomen.

Drugsmilieu

De officier van justitie spreekt van “een ordinaire liquidatiepoging in het drugscircuit”. ‘Na een tip van de medeverdachte heeft de schutter het slachtoffer in de parkeergarage opgewacht om hem vervolgens in zijn rug te schieten. De kogel is daarbij dwars door het lichaam gegaan en heeft schade toegebracht aan zijn maag, lever en nieren.’

De hoofdverdachte had op 1 april 2019 bovendien een pistool en patronen in zijn bezit. Ook moet hij 25.455 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. De eis van het OM was 13 jaar cel. Tegen de medeverdachte was 6 jaar cel geëist.