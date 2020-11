10 kilo coke in auto in Spijkenisse

Connect on Linked in

Agenten hebben dinsdag bijna 10 kilo cocaïne gevonden in een auto in Spijkenisse. Een woning aan de Jupiterstraat in de stad trok al enige tijd de aandacht omdat er volgens de politie ‘mogelijk drugsgerelateerde zaken speelden’. Een 42-jarige man uit Barendrecht is opgepakt.

De politie zag een man met een zware tas de woning verlaten. De tas werd in een auto gezet, die daarna wegreed. De agenten besloten daarop de auto te controleren. In de bewuste tas bleek bijna 10 kilo cocaïne te zitten. De bestuurder van de auto, een 42-jarige man uit Barendrecht, is aangehouden. Hij is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft voorlopig nog vastzitten.

Naar aanleiding van de vondst heeft de gemeente de woning bestuurlijk gesloten. De politie en OM doen verder onderzoek.