10 kilo crystal meth in een hotelkamer

In een hotelkamer in Breda is zondag 10 kilo crystal meth aangetroffen. Dat heeft de politie dinsdagmiddag naar buiten gebracht. Een 31-jarige man uit Breda werd ter plaatse als verdachte aangehouden. De informatie waarop de politie reageerde met de inval in het hotel was afkomstig uit een lopend onderzoek.

Agenten betraden de hotelkamer rond 17.00. Op een van de twee bedden lag de 31-jarige Bredanaar.

Hij werd aangehouden. In een boodschappentas en een koffer werden bij elkaar negen diepvriesbakken aangetroffen met in totaal circa 10 kilo crystal meth. De handelswaarde van deze partij drugs schat de politie op ‘honderdduizenden euro’s’.

De drugs zijn in beslag genomen en de verdachte zit nog vast.