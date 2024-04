100 kilo coke in woning Deurne (B), tweetal (16, 27) opgepakt

Connect on Linked in

In een woning in Deurne (Antwerpen) is zaterdag 100 kilo cocaïne aangetroffen. Een 16-jarige jongen die de partij coke bewaakte, is opgepakt. Ook de 27-jarige Mohamed E.F., die acht kilo kwam afhalen, is gearresteerd. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen maandag.

Elektrische step

Zaterdag rond 18.00 zagen agenten in de buurt van het Boekenbergpark in Deurne-Zuid een man met een elektrische step die wat rondreed in de buurt. De politie was anoniem ter plaatse om toezicht te houden in de buurt omdat er geregeld overlast was van druggebruik- en verkoop.

Big shopper

Na enkele telefoontjes belde de man aan bij een appartementencomplex aan de Boekenberglei, waar een jongen opendeed en hem een big shopper-tas overhandigde, waarna de stepper weer vertrok. Omdat agenten vermoedden dat er een drugsdeal had plaatsgevonden, wilden ze de man op de step controleren. Die liet echter zijn step en big shopper vallen en zette het op een lopen. Zijn mobiele telefoon probeerde hij op het dak van een woning te gooien. Toen dat mislukte probeerde hij volgens de politie zijn toestel kapot te trappen.

De 27-jarige man kon ondanks hevig verzet gearresteerd worden. In de big shopper bleek acht kilo cocaïne te zitten. Hij had ook 1.000 euro en nog een extra mobiele telefoon op zak.

100 kilo coke

Bij een huiszoeking in het appartementencomplex aan de Boekenberglei werd een 16-jarige jongen opgepakt, die de big shopper had overhandigd. In de woning werd naast 100 kilo cocaïne ook 220.000 euro contant geld, vier alarmpistolen en een geldtelmachine gevonden.

Arrestaties

De minderjarige jongen is voorgeleid voor de jeugdrechter en zit vast. De 27-jarige Mohamed E.F. uit Borgerhout, een man die eerder al in een omvangrijk drugsdossier vervolgd werd, is voorgeleid voor de onderzoeksrechter en aangehouden.

De Gazet schrijft dat het pand vermoedelijk een stashlocatie is van een criminele organisatie. De 16-jarige verdachte was mogelijk de bewaker van de blokken coke.