100 kilo ‘harddrugs’ gevonden bij Twents transportbedrijf (UPDATE)

De recherche Oost-Nederland is een onderzoek gestart naar aanleiding van de vondst van een partij harddrugs bij een Twents transportbedrijf. Om wat voor drugs het gaat en waar de vondst is gedaan zegt de politie niet. Wel is duidelijk dat het om 100 kilo gaat. Vrijdag vond de Douane in Rotterdam 115 kilo cocaïne op een schip in de Rotterdamse haven.

Buiten Nederland

De drugs bij het Twentse transportbedrijf waren verstopt in een lading. De vondst kwam aan het licht bij een controle door de Douane. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

De controle vond vrijdag 15 oktober plaats bij het bedrijf. De partij goederen met de drugs die bij het transportbedrijf was aangeleverd had een bestemming buiten Nederland. Volgens de politie waren de drugs ‘zeer goed verstopt’. De politie heeft op dit moment geen enkele aanwijzing dat het transportbedrijf hier vanaf wist.

De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het rechercheonderzoek richt zich op de herkomst van de partij en de bestemming.

Ankerketting

De partij die de Douane in Rotterdam heeft gevonden zat in de bak voor de ankerketting van een schip. De bulkcarrier “Golden Calvus” was geladen met kolen en aangekomen vanuit Colombia. Volgens het Openbaar Ministerie was de lading bestemd voor een bedrijf in Rotterdam. Dat bedrijf heeft vermoedelijk niets met de drugssmokkel te maken.

Het OM schat de straatwaarde van de drugs op zeker 8,5 miljoen euro.