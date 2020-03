100 kilo heroïne in Amsterdam-Osdorp

Connect on Linked in

De politie in Amsterdam heeft woensdag tijdens de controle in een woning op de Osdorper Ban ruim 100 kilo heroïne in beslag genomen. Een 44-jarige man is aangehouden als verdachte. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Agenten zagen door het raam van de woning in Amsterdam-Osdorp hulpmiddelen liggen waarvan bekend is dat die worden gebruikt bij de verwerking van drugs. Als de agenten zich opmaken om de woning binnen te vallen, rennen twee mannen uit de woning weg. Na een korte achtervolging wordt de 44-jarige man aangehouden. De andere is nog voortvluchtig.

Tijdens de woningdoorzoeking vinden rechercheurs ruim 100 kilo heroïne. De drugs zijn in beslag genomen en de recherche gaat verder met het onderzoek. De verdachte zit voor zeker twee weken vast.