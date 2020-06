100 kilo MDMA en vuurwapens in loods Nistelrode

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagmiddag in een loods in Nistelrode ruim 100 kilo MDMA, een tabletteermachine en vuurwapens aangetroffen. Een 52-jarige man uit Vlijmen die in het pand aanwezig was is aangehouden als verdachte.

De politie mee ging met een bestuurlijke controle aan de Grote Heide in Nistelrode, die met name gericht was op zaken als bouw, milieu- en brandvergunningen. Binnen in het pand stuitte de politie op ruim 100 kilo MDMA (de werkzame stof in XTC) in poedervorm en als pillen en een tabletteermachine.

Ook in het woonhuis dat bij de loods hoort werd een doorzoeking gedaan. Daar werden twee vuurwapens met munitie gevonden en een stroomstootwapen. De apparatuur en de vuurwapens zijn in beslag genomen. De drugs zijn vernietigd.