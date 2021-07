100 kilo xtc-pillen gedumpt in sloot Hooge Zwaluwe

Connect on Linked in

In een sloot aan de Hamseweg in Hooge Zwaluwe zijn zaterdagmiddag boodschappentassen met ruim 100 kilo xtc-pillen gevonden. Een voorbijganger zag de tassen rond 14.20 in de sloot drijven en belde de politie. Hij vermoedde dat er in de tassen pillen zaten. Dat werd bevestigd door agenten die ter plaatse kwamen.

In de boodschappentassen zaten meerdere zakjes met pillen. Volgens de politie gaat het in totaal om meer dan 100 kilo. Hoewel de pillen nog getest moeten worden gaat de politie er vanuit dat het xtc-pillen zijn.

De politie noemt de drugsdumping “anders dan andere”. ‘Meestal wordt er afval gedumpt. Maar dat maakt dit niet minder erg. Buiten het feit dat het heel slecht is voor het milieu en dat het geld kost om het op te ruimen is het ook gevaarlijk. Stel dat enkele kinderen het gevonden hadden en gedacht hadden dat het snoep was, de ramp zou dan niet te overzien zijn.’