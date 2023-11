1000 xtc-pillen met nazi-logo gevonden bij controle in Kerkrade

Print This Post

Bij een verkeerscontrole in Kerkrade heeft de politie vorige week 1000 xtc-pillen aangetroffen in de vorm van een nazi-adelaar. Dat meldt de politie op Facebook. De bestuurder is aangehouden.

Opvallend

De controle werd gehouden op het Museumplein in Kerkrade, waar een personenauto volgens de politie opviel doordat de bestuurder het gegeven stopteken in eerste instantie negeerde. Toen het lukte de bestuurder tot stoppen te dwingen, bleek dat hij geen geldig rijbewijs bij zich had.

Bijrijdersstoel

Op de bijrijdersstoel van de auto lag een grote hoeveelheid hard- en softdrugs. Het ging om 1000 xtc-pillen, 500 gram wiet en 100 gram cocaïne. De bestuurder is direct aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hij bleek onder invloed van drugs.

De aangetroffen xtc-pillen waren voorzien van een nazi-logo. De drugs zijn in beslaggenomen.