104 kilo cocaïne in bestelauto op de A2

De politie heeft afgelopen vrijdag op de A2 bij Abcoude in een verborgen ruimte in een bestelauto 104 kilo cocaïne in beslag genomen. Twee mannen van 31 en 24 jaar die in de auto zaten zijn aangehouden.

APK

Personeel in een surveillancewagen van de landelijke eenheid van de politie zagen de bestelauto omstreeks 11.30 op de A2 bij Breukelen in de richting van Amsterdam tijden. Uit de politiesystemen bleek dat de APK van de auto was verlopen en dat die ook al eens bij de politie in de gaten gelopen was. Ter hoogte van Abcoude werd de auto voor een verkeerscontrole aan de kant gezet.

Cryptotelefoons

Tijdens deze controle viel het de agenten op dat in het middenconsole van de auto een zogenaamde cryptotelefoon lag. De politie zegt dat bij onderzoek in de laadruimte de agenten het sterke vermoeden kregen dat in de bestelbus een verborgen ruimte zat. Die ruimte werd gevonden maar ze konden hem niet helemaal openen. Omdat de politie vermoedde dat er drugs of wapens aan boord waren werden de mannen aangehouden en de bestelbus en telefoons in beslag genomen.

De chauffeur was een 31-jarige Nederlander en de bijrijder een 24-jarige Albanees, beiden zonder vaste woon of verblijfplaats in Nederland. De bijrijder bleek later ook nog twee andere pgp-telefoons bij zich te hebben.

Bij nader onderzoek werd de verborgen ruimte geopend en bleken er 104 pakken met elk 1 kilo cocaïne in te zitten. Onder leiding van het landelijk parket loopt er nader onderzoek. De verdachten zijn vandaag door de rechter-commissaris voor veertien dagen in bewaring gesteld.