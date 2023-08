1042 kilo wiet tussen keukenkastjes in Rotterdamse haven

Connect on Linked in

De douane heeft woensdag in de haven van Rotterdam 1042 kilo wiet aangetroffen in een container waarin keukenkastjes vervoerd werden. De container was afkomstig uit Canada. De straatwaarde van de partij is volgens het Openbaar Ministerie ruim 5 miljoen euro.

Luchtje

De douane stuitte op de partij softdrugs tijdens een reguliere scancontrole van een container waar keukenkastjes in vervoerd werden. Toen de uit Canada afkomstige container geopend werd, bleek het vermoeden dat er een luchtje aan de lading zat te kloppen. In totaal werden er 2317 pakketten uit de container gehaald van in totaal 1042 kilo vacuümverpakte wiet. De keukenkastjes waren bestemd voor een bedrijf in Duitsland.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband tussen zeehavenpolitie, douane, FIOD en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak verder in onderzoek. De partij wiet is inmiddels vernietigd.