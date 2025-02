25 februari 2025

105 jaar cel voor doden Nederlandse commando

Een man uit de Amerikaanse staat Indiana die al was veroordeeld voor moord in verband met de dodelijke schietpartij op de Nederlandse Simmie Poetsema, in het centrum van Indianapolis in 2022, is maandag door de rechter veroordeeld tot 105 jaar gevangenisstraf. Dat meldt de hoofdofficier van justitie in de stad.