11.000 xtc-pillen, 5 kilo speed en 11 kilo softdrugs in Drentse woning

In een woning aan De Doorlaat in Zwartemeer (gemeente Emmen) is maandag een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. De politie heeft een 51-jarige man uit Zwartemeer aangehouden.



Agenten kwamen af op een melding van een ‘dreigende situatie’ aan De Doorlaat. Ter plaatse werd gesproken met betrokkenen. Tijdens het gesprek met één van de betrokkenen zagen agenten drugs liggen in de woning, zo meldt de politie donderdag in een persbericht.

Bij nader onderzoek in het pand bleek er een grote hoeveelheid drugs aanwezig te zijn en daarnaast ook materiaal om drugs te verpakken en te verspreiden. Er is onder andere 10 kilo wiettoppen, 5 kilo speed, 1 kilo hasj, 11.000 xtc-pillen, bijna 100 gram cocaïne en crystal meth aangetroffen. De politie heeft de spullen in beslag genomen.