11 kilo coke en ton cash aangetroffen in woning Ridderkerk

Bij een inval in een woning in Ridderkerk heeft de politie donderdagochtend 11 kilo cocaïne en bijna 100.000 euro aan contanten aangetroffen. Een 42-jarige vrouw uit Ridderkerk en een 41-jarige man uit Rijswijk die in de woning aanwezig waren zijn aangehouden.

(Beeld uit archief)

De recherche kwam bij de woning uit in een lopend onderzoek naar drugshandel. Het aangehouden duo was in de woning aanwezig toen deze werd doorzocht.

De vrouw is inmiddels heengezonden maar blijft verdachte in het onderzoek. De man uit Rijswijk wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalt of hij langer vast blijft zitten.

Het geld is in beslag genomen en de drugs zijn vernietigd, zo meldt de politie vrijdag.