11 maanden cel voor overval met pepperspray op bejaarde man

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De rechtbank in Haarlem heeft een 19-jarige jongen uit Amsterdam-Zuidoost veroordeeld voor het beroven van een 69-jarige man. De man werd in juli 2022 met pepperspray bespoten en van zijn Rolex Daytona beroofd. Hij krijgt zestien maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar.

Pepperspray

Aan het einde van de middag volgden twee jongens het slachtoffer tot de woning van zijn zoon en kleinkinderen. Toen het slachtoffer de woning na een bezoek rond 18.30 weer verliet en in zijn geparkeerde auto was gestapt, renden de verdachten naar hem toe. Ze trokken hem uit de auto en spoten pepperspray in zijn gezicht.

Terwijl de ene verdachte het slachtoffer vasthield rukte de ander het Rolex-horloge van zijn pols af. Toen zij het horloge hadden afgepakt, renden ze naar een klaarstaande auto en reden weg.

Kleding

In die auto zat een mededader die al eerder is veroordeeld en een verklaring heeft afgelegd. Hij vertelde onder meer dat de daders ’twee jongens uit de Bijlmer’ waren, en dat ze na de overval kleding hadden achtergelaten in de auto.

In de auto is op kleding dna gevonden van de 19-jarige verdachte. Deze ontkent de beroving en heeft gezegd niet te weten hoe zijn kleding in de auto is terechtgekomen. Hij zei dat hij zijn kleding wel eens uitleent, maar kon niet zeggen aan wie.

Zijn advocaat heeft gesteld dat niet kan worden bewezen dat het de jongen was die de overval pleegde, omdat het signalement dat getuigen hebben gegeven, niet klopt met dat van de verdachte.

Maar voor de rechtbank geeft het dna-bewijs de doorslag.

De mededader bij de beroving stond niet terecht.

Oordeel rechtbank

Hoewel de jongen 18 jaar was toen hij de overval pleegde en er jeugdstrafrecht kan worden ingezet, past de rechtbank het volwassenenstrafrecht toe. Dat is omdat hij al vanaf zijn 12de met justitie in aanraking komt en toepassing van het jeugdstrafrecht niet heeft geholpen om herhaling te voorkomen.

Bovendien weegt de rechtbank onder meer mee dat hij een kwetsbare man heeft overvallen.

Voorwaarden

Bij de straf zijn voorwaarden opgelegd. De jongen mag onder meer geen contact opnemen met het slachtoffer en met zijn medeverdachte. Verder moet hij zich regelmatig melden bij de reclassering, meewerken aan een training die moet leiden tot gedragsverbetering, verplicht thuis zijn op vaste tijden en een opleiding, stage of werk vinden en behouden.

In verband met zwaarwegende persoonlijke belangen mag de 19-jarige voorlopig op vrije voeten blijven.