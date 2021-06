11 miljoen euro cash en 3000 kilo cocaïne gevonden in boerderij

Connect on Linked in

In een boerderij in het dorp De Kwakel, bij het Noord-Hollandse Uithoorn, heeft de politie een enorme hoeveelheid van 2933 kilo cocaïne en 11,3 miljoen euro aan contanten gevonden. ‘Toen we donderdag de woning doorzochten, konden we onze ogen haast niet geloven. Het woonhuis was letterlijk vanaf de kruipruimte tot aan de nok gevuld met blokken cocaïne en tassen vol met contant geld. Wat we aantroffen was zó veel, dat we extra specialisten van de Forensische Opsporing moesten oproepen’ zegt de teamchef van het onderzoek tegen De Telegraaf.

Godfather

Ook werden in het pand zes vuurwapens, geluidsdempers, munitie en geldtelmachines aangetroffen. De politie heeft verschillende luxe goederen in beslag genomen, waaronder een dure oldtimer en een reeks flessen wijn van zo’n 1000 euro per stuk. Aan een van de wanden van de boerderij hing een poster van acteur Marlon Brando als Godfather Don Corleone. Ook werd een boek gevonden over bokslegende Mohammed Ali. Het is een meter bij een meter groot en heeft een waarde van 12.500 euro.

Aanhoudingen

In het kader van het onderzoek zijn twee aanhoudingen verricht. Een man van 54 jaar werd aangetroffen in de boerderij waar de drugs en cash lagen opgeslagen. In Aalsmeer werd in een auto een tweede verdachte van 29 jaar uit Hilversum aangehouden. Beide mannen worden verdacht van grootschalige drugshandel. De verdachten zitten in alle beperkingen.

Zuid-Amerikaanse drugsorganisatie

Een woordvoerder van de politie zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat het drugs en het geld afkomstig is van een Zuid-Amerikaanse drugsorganisatie. ‘In het kader van het onderzoek kunnen we de nationaliteit niet vrijgeven’, zegt hij.

De vondst werd donderdag 24 juni al gedaan, maar is nu pas bekend geworden vanwege onderzoeks- en veiligheidsredenen. De politie kwam de drugs op het spoor na ‘langdurige analyse van informatie’. De woordvoerder noemt het ‘een mooie samenwerking’ tussen informatiespecialisten en financieel economische rechercheurs.