1,1 ton cocaïne in Brazilië voor haven Antwerpen onderschept

De Braziliaanse opsporingsdiensten hebben deze week zeven arrestaties verricht en ruim 1,1 ton cocaïne in beslag genomen die bestemd was voor de Antwerpse haven. De lading coke werd in de haven van Santos ontdekt. Een medewerker van de haventerminal is opgepakt als één van de verdachten. Dat schrijft de Braziliaanse krant Globo.

Tijdens een gezamenlijke operatie van de federale belastingdienst en de federale politie in de haven van Santos, voor de kust van São Paulo, werden in een container 32 sporttassen met in totaal 1.111 kilo cocaïne gevonden. Daarnaast werden vuurwapens, munitie en mobiele telefoons in beslag genomen.

In het onderzoek zijn zeven verdachten opgepakt. Zij worden beschuldigd van internationale drugshandel en illegaal wapenbezit.