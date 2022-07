1100 kilo cocaïne onderschept tussen een lading cacao in Amsterdam

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagochtend vier verdachten aangehouden die in verband worden gebracht met een partij van 1100 kilo cocaïne in een vrachtwagen. De partij coke zat verstopt in een container met cacao. Het voertuig werd in Amsterdam gecontroleerd.

De vier verdachten zijn een 43-jarige en 27-jarige man uit Purmerend, een 29-jarige man uit de gemeente Dijk en Waard en een 55-jarige man uit Enkhuizen. Een van de verdachten is de chauffeur van de vrachtwagen. De verdachten zitten vast in beperkingen en worden vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Naar aanleiding van een onderzoek van de politie in Noord-Holland, FIOD en de Douane in Amsterdam werd de container inbeslaggenomen. De gehele lading is inmiddels vernietigd, aldus de politie donderdag.