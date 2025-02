12 jaar cel en tbs voor dodelijke schietpartij in Apeldoorn

Klaarlichte dag Op 19 oktober 2023 vond ’s middags rond 16.10 een schietpartij plaats aan de Mauvestraat in Apeldoorn, waarbij de 20-jarige Hüseyin Demir werd doodgeschoten. Aan de schietpartij gaat een schermutseling op straat vooraf tussen verdachte A.A., het latere slachtoffer en zijn neef. Een buurtbewoner weet de vechtpartij te sussen en de twee neven zijn woning in te loodsen. A.A. raapt zijn bril van de grond en stapt in een auto.

Even later stapt hij met een doorgeladen wapen weer uit dat voertuig, begeeft zich richting de woning en schiet vervolgens Hüseyin Demir – die ook weer naar buiten is gekomen – neer. Daarna, zo zien ook getuigen, probeert hij Hüseyin’s neef te beschieten, maar dat mislukt.



De schietpartij vond plaats op klaarlichte dag en er waren veel getuigen aanwezig, waaronder jonge kinderen.

Geen noodweer

A.A. verklaarde eerder dat hij handelde uit noodweer omdat Hüseyin Demir een mes zou hebben getoond. De verdachte was daardoor in paniek, hij voelde zich bedreigd en moest zich verdedigen. De rechtbank gaat daarin niet mee. De confrontatie was afgelopen en de partijen waren al uit elkaar gegaan. Het was voor A.A. daardoor niet meer noodzakelijk om zich te verdedigen. Het handelen van de man was juist aanvallend, gericht op een nieuwe confrontatie, aldus de rechtbank.

Doodslag

De opgelegde gevangenisstraf van 12 jaar valt lager uit dan de eis van 18 jaar van de officier van justitie. Dit komt omdat de rechtbank de man veroordeelt voor doodslag in plaats van moord en bedreiging in plaats van poging tot moord. Volgens de rechtbank was er geen sprake van een vooropgezet plan om het slachtoffer te doden.

Stoornissen

Daarnaast houdt de rechtbank rekening met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de man. Deskundigen hebben bij hem meerdere stoornissen vastgesteld. De rechtbank legt daarom ook tbs met dwangverpleging op.



Verder moet A.A. in totaal ruim 94.000 euro aan schadevergoedingen betalen aan de nabestaanden van Demir en het slachtoffer van de bedreiging.

Motief onduidelijk

Ondanks uitgebreid onderzoek is de onderliggende reden voor de ruzie en de daaropvolgende dodelijke schietpartij niet boven tafel gekomen; daarover bestaat alleen een vermoeden. Het OM: ‘Geen van de betrokken personen laat daarover het achterste van zijn tong zien. En dat frustreert, omdat er talloze geruchten in Apeldoorn circuleren en ook omdat de familie van het slachtoffer het nog altijd met die geruchten moet doen. Tot op de dag van vandaag hebben zij geen duidelijkheid.’

