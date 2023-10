Man doodgeschoten in Apeldoorn

Connect on Linked in

In Apeldoorn is donderdagmiddag een man doodgeschoten. De politie heeft geen dader aan kunnen houden. Ook over de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend.

Dodelijk

De politie deed rond 4.30 melding van een schietpartij aan de Mauvestraat in Apeldoorn. Kort daarna meldde ze dat het om een dodelijk schietincident ging, waarbij een man is overleden.

Onderzoek

De politie in Gelderland startte een onderzoek, waarbij de politieheli werd betrokken, laat ze weten. Op foto’s is te zien dat er in de straat een onderzoekstent is geplaatst, die daar om 22.00 in de avond nog staat.