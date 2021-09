12 jaar cel voor doden vriendin

Connect on Linked in

De rechtbank in Zutphen heeft de 30-jarige Anton H. uit Rheden veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het doden van zijn vriendin. De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Het fatale incident vond plaats in de nacht van 13 op 14 februari 2020 in Eerbeek (Gelderland). De 35-jarige vrouw kwam in haar woning door geweld om het leven. Ze had een breuk in het strottenhoofd, een dubbele klaplong en gebroken ribben, zo is vastgesteld door verschillende deskundigen.

Geen openheid van zaken

Anton H. heeft ontkend zijn vriendin dusdanig te hebben mishandeld dat zij is te komen overlijden. Hij heeft verder geen openheid van zaken gegeven van wat er de bewuste avond is gebeurd.

Naast de twaalf jaar cel legt de rechtbank aan H. ook een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de man – na beëindiging van zijn detentie – langdurig onder toezicht te stellen. Anton H. moet ook een schadevergoeding (affectieschade) betalen aan beide ouders van het slachtoffer van 17.500 euro per persoon. De rechtbank benadrukt dat deze vergoeding een symbolisch karakter heeft, omdat zij geen volledige compensatie kan bieden voor het verdriet van de ouders. Daarnaast moet H. aan de moeder van het slachtoffer een bedrag van ruim 3.500 euro betalen voor onder andere begrafeniskosten.