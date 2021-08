OM eist 12 jaar cel voor doodslag vriendin

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft 12 jaar cel geëist tegen de 30-jarige Anton H. uit Rheden. Hij wordt ervan verdacht zijn 35-jarige vriendin met geweld om het leven te hebben gebracht. Het fatale incident gebeurde in de nacht van 13 op 14 februari 2020 in Eerbeek (Gelderland).

Anton H. belt die nacht met de meldkamer van de ambulancedienst om te zeggen dat de vrouw, met wie hij sinds kort een relatie heeft, niet meer ademt. Hulpverleners proberen het slachtoffer nog te reanimeren, maar de hulp komt voor haar te laat. Een schouwarts constateert dat er sprake is van een niet-natuurlijke dood.

Strottenhoofd

Uit onderzoek blijkt later dat de dood van de vrouw zeer waarschijnlijk is veroorzaakt door geweld. De vrouw heeft ernstige verwondingen, zoals een breuk in het strottenhoofd, een dubbele klaplong en gebroken ribben. In de woning treft de politie sporen van geweld aan, die de bevindingen van de patholoog ondersteunen.

Meermalen mishandeld

Anton H. heeft steeds beweerd onschuldig te zijn. Volgens de verdachte was de vrouw op de bewuste dag ziek en is ze meerdere keren gevallen. Het OM vindt dat scenario onwaarschijnlijk. Wel heeft H. bekend dat hij het slachtoffer in de periode voor haar overlijden meermalen heeft mishandeld.

Geen tbs

De verdachte heeft niet mee willen werken aan onderzoeken naar zijn persoonlijkheid, ook niet nadat de rechtbank een observatie in het Pieter Baan Centrum had bevolen. Er is daarom onvoldoende basis om tbs te eisen. Mede gelet op het strafblad van Anton H. vindt het OM een langdurige gevangenisstraf van 12 jaar passend.