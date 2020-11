12 kilo wiet en 17.000 euro cash in spookwoning Amsterdam

Print This Post

De politie heeft donderdag bij een spookburgeractie aan de Brouwersgracht in Amsterdam twee Britten van 33 en 34 aangehouden. In de woning waarin zij verbleven, werd 12 kilo wiet en 17.000 euro aangetroffen.

Agenten hebben twaalf adressen gecontroleerd in de Jordaan. De woning aan de Brouwersgracht kwam in beeld na vele meldingen van overlast en mannen die in en uit de woning gingen.

Toen agenten bij de woning aanbelden wilde een Engels sprekende man aanvankelijk niet open doen. Omdat er een sterke wietlucht hing en agenten o.a. wietzakken zagen liggen in een kast werd de woning doorzocht. Daarbij werd in totaal 12 kilo wiet en 17.000 euro in contanten en buitenlandse valuta aangetroffen.

De twee Britten die in de woning aanwezig waren zitten vast. De recherche gaat verder met het onderzoek.