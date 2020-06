1,2 ton cocaïne gevonden in loods in Belgisch Limburg

Connect on Linked in

De federale gerechtelijke politie in Belgisch Limburg heeft dinsdag 1.200 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten in een container die stond bij een loods in Hasselt. Er zijn zeven mannen aangehouden.

Dinsdagochtend deden zwaar bewapende eenheden van de politie een inval op het terrein in de Hasseltse Paalsteenstraat. Daarbij werden ook de zeven mannen opgepakt.

De container met drugs was afgehaald in de haven van Antwerpen. De cocaïne zat verstopt in grote gestreepte zakken die leken gevuld te zijn met een soort houtschors, aldus de kant Het Belang van van Limburg.