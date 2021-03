1,2 ton cocaïne in Ecuador onderschept voor Rotterdamse haven

Connect on Linked in

De Ecuadoraanse politie heeft 1,2 ton cocaïne in beslag genomen die verstopt zat in een container met bananen die bestemd was voor Nederland. Dat zegt de Ecuadoraanse minister van Binnenlandse Zaken Gabriel Martínez vrijdag op Twitter.

De partij coke werd in beslag genomen in de haven van Posorja, een stadje in de buurt van Guayaquil (in het zuidwesten van Ecuador). Er zijn twee verdachten opgepakt.

Volgens lokale persberichten gaat het om de bestuurder van het voertuig dat de bananendozen vervoerde en de bedrijfsleider die verantwoordelijk is voor het verschepen van het fruit naar Europa.