1200 kilo cocaïne in Rotterdamse haven

De Douane heeft vrijdag bij verschillende controles meerdere partijen cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Het ging in totaal om ruim 1200 kilo cocaïne. De drie partijen kwamen allemaal uit Brazilië. Dat meldt het Openbaar Ministerie zondag,

De eerste partij werd afgelopen vrijdag aangetroffen. De drugs zaten verstopt in een container geladen met mango’s. De container met het fruit was bestemd voor een bedrijf in Zwaag. In totaal werd er ongeveer 1170 kilo cocaïne aangetroffen, verpakt in pakketten.

Limoensap

De andere twee partijen werden ook op vrijdag aangetroffen in koelcontainers geladen met limoensap. In het koelgedeelte van de eerste container werd 20 kilo cocaïne aangetroffen, in de tweede container 14 kilo. Deze containers waren bestemd voor een bedrijf in Rotterdam. De drugs zijn inmiddels vernietigd. De ontvangende bedrijven hebben vermoedelijk niets met de drugssmokkel te maken.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek.