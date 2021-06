127 kilo Nederlandse xtc tussen babymelk in Vietnam (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie in Vietnam heeft donderdag 127 kilo xtc onderschept dat per vliegtuig vanuit Nederland en Duitsland onderweg was naar het Aziatische land. De drugs zaten verstopt in verpakkingen melk en voedingsmiddelen. Vietnamese media melden dat er in totaal zestien verdachten zijn aangehouden.

De verdachten gebruikten valse documenten om de goederen te vervoeren. Ook gebruikte de drugsorganisatie valse namen en adressen om de drugs te bezorgen en ontvangen.

Drugslijn

De Vietnamese opsporingsdiensten ontvingen begin april tips over een drugslijn en de transport van grote hoeveelheden drugs vanuit Europa naar Vietnam via het vliegverkeer. Tijdens het onderzoek werd een 30-jarige man uit de Vietnamese stad Hai Duong opgepakt. Hij had al een fors strafblad.

Tegelijkertijd onderschepte de douane van Hanoi op de luchthaven van Noi Bai 36 pakketten van in totaal ruim 400 kilo, afkomstig uit Amsterdam. In 13 pakketten zaten drugs verstopt. Op de pakketten stonden verschillende adressen in Vietnam.

Duitsland

Op 9 april werden twee Vietnamezen van 24 en 33 aangehouden vanwege de smokkel en opslag van ongeveer 13 kilo drugs. Ook een andere verdachte werd aangehouden met bijna 9 kilo synthetische drugs. Hij verklaarde dat er vier pakketten met 27 kilo drugs van Duitsland naar Vietnam werden vervoerd.

Enkele dagen later werden nog eens drie verdachten van 21, 25 en 29 aangehouden met ruim 11 kilo harddrugs. Bij invallen op verschillende locaties in Vietnam werden tijdens het onderzoek ruim 54 kilo drugs in beslag genomen.