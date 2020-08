129 kilo cocaïne bestemd voor Antwerpen achter valse containerwand

Connect on Linked in

In de Braziliaanse havenstad Santos is maandag 129 kilo cocaïne in beslag genomen die zat verstopt achter een valse containerwand. De partij was bestemd voor de Antwerpse haven. De Braziliaanse douane controleerde de koelcontainer, met lading sinaasappelsap, na een objectieve risicoanalyse.

De container stond klaar om op een schip geladen te worden naar Antwerpen. Bij het inzetten van een speurhond bleek dat er inderdaad drugs in de container verstopt zat. Niet in de lading sinaasappelsap, maar wel in de container zelf. De Braziliaanse douane ontdekte namelijk een valse wand in de containerdeur waar de cocaïne achter verstopt zat.

De Braziliaanse federale politie zet het onderzoek voort. Er zijn nog geen arrestaties verricht.