13 arrestaties na vondst 180 kilo wiet in zakken hondenbrokken in Girona (VIDEO)

In de Spaanse stad Girona zijn dertien verdachten gearresteerd die lid zouden zijn van een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale marihuanahandel. Dat meldt de Spaanse politie.

Distributie naar Europa

Het onderzoek naar de organisatie startte in februari toen agenten op twee locaties in Fogars de la Selva (Girona) restanten van wietplantages vonden. Een loods in de stad Vidreres werd gebruikt om de wiet op te slaan. Van daaruit werd de wiet klaargemaakt om per vrachtwagen naar de rest van Europa te distribueren.

Vuurwapens en ton cash

Het onderzoek klapte toen in het dorp La Junquera bij Girona een vrachtwagen werd gecontroleerd met daarin 180 kilo wiet verborgen in zakken hondenvoer. Bij vijf invallen in woningen en de loods in Vidreres, Fogars de la Selva, Tordera en Lloret de Mar (Girona) werden vier vuurwapens, slag- en steekwapens, een kruisboog, 99.000 euro in contanten, zeven luxe voertuigen en een boot in beslag genomen.

Naast de 180 kilo wiet in de vrachtwagen werden nog 642 wietplanten en 15 kilo wiettoppen gevonden.

De Spaanse politie hield in totaal dertien verdachten aan uit Spanje, Rusland, Letland en Venezuela. Het kopstuk van de organisatie woonde in een luxe huis in Lloret de Mar. Van de dertien verdachten blijven er acht in voorlopige hechtenis zitten.